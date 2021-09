Auch Olivier Giroud positiv auf Covid-19 getestet

Der französische Stürmer Olivier Giroud wurde positiv auf Corona getestet.

Dies gibt sein Klub AC Mailand am Donnerstag bekannt. Ein am heutigen Tag durchgeführter Test brachte das entsprechende Ergebnis zutage. Giroud hat sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Dem 34-jährigen Angreifer gehe es aber gut.

Am vergangenen Wochenende gelangen Giroud beim 4:1-Sieg Milans gegen Cagliari zwei Treffer.

psc 2 September, 2021 15:19