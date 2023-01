Olivier Giroud kündigt Vertragsverlängerung und Karriereende bei Milan an

Der französische Torjäger Olivier Giroud plant eine Vertragsverlängerung und sogar sein Karriereende bei Milan.

Dies stellt der 36-Jährige in der TV-Sendung «Canal Football Club» klar. «Ich will meinen Vertrag bei Milan verlängern. Wir sind in Gesprächen und verhandeln. Ich hoffe, dass ich meine Karriere hier zu komplettieren», sagt Giroud.

Der Angreifer stiess im Sommer 2021 nach vielen Jahren in der Premier League zu den Rossoneri und übernahm dort im Angriff sofort eine wichtige Rolle. In 16 Ligaspielen hat er in dieser Saison bislang fünf Treffer und vier Assists beigesteuert. Auch der Klub will Giroud über diese Saison hinaus halten.

psc 23 Januar, 2023 14:04