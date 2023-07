Perfekt: Christian Pulisic hat bei Milan unterschrieben

Der AC Mailand hat seinen Neuzugang Christian Pulisic offiziell vorgestellt.

Nachdem der 24-jährige US-Stürmer am Mittwochmorgen in der Modemetropole gelandet ist und die notwendigen Medizinchecks bestritten hat, ist die Vertragsunterschrift inzwischen erfolgt. Pulisic unterschreibt bei den Rossoneri einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Italiener zahlen für ihn eine Ablöse in Höhe von rund 20 Mio. Euro an Chelsea. Durch Boni können weitere 2 Millionen hinzukommen.

Zum Vergleich: Vor vier Jahren zahlten die Londoner für den damaligen Dortmunder noch 64 Mio. Euro.

Pulisic ist nach Ruben Loftus-Cheek bereits der zweite Spieler, der den Weg von Chelsea zu Milan antritt.

psc 13 Juli, 2023 19:17