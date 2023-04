Perfekt: Milan verlängert mit Torjäger Olivier Giroud

Der französische Torjäger Olivier Giroud bleibt Milan ein weiteres Jahr erhalten.

Die Rossoneri verkünden am Tag nach dem Einzug ins diesjährige Champions League-Halbfinale, dass der 36-jährige Angreifer seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert hat. Giroud spielt seit Sommer 2021 für Milan und zeigt sich auch in dieser Saison treffsicher. In der Liga hat er acht Tore markiert, in der Champions League deren fünf.

Insgesamt hat er seit seiner Ankunft für den Serie A-Klub in 76 Partien 27 Treffer erzielt.

psc 19 April, 2023 18:09