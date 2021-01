Perfekt: Milan-Verteidiger Andrea Conti wechselt nach Parma

Rechtsverteidiger Andrea Conti verlässt den AC Mailand und wechselt zu Ligakonkurrent Parma.

Der 26-Jährige wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Im Sommer greift eine zwingende Kaufoption in Höhe von 7 Mio. Euro, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Conti kam bei den Rossoneri in dieser Saison bislang erst zu fünf Einsätzen. Nun soll er in Parma mehr Spielpraxis sammeln. Wird die Kaufoption wie erwartet aktiviert, ist er bis 2025 gebunden.

psc 21 Januar, 2021 13:11