PSG hat bereits den idealen Nachfolger für Lionel Messi ausgemacht

Paris St. Germain muss im kommenden Sommer möglicherweise den Abgang von Lionel Messi kompensieren. Der Argentinier wird intensiv mit einer Rückkehr zu Barça in Verbindung gebracht. Für die Nachfolge des 35-Jährigen könnte sich der Ligue 1-Klub an Milan wenden, wo der Portugiese Rafael Leão starke Leistungen zeigt.

Der 23-Jährige brilliert in dieser Saison mit bereits vier Toren und sieben Assists in elf Einsätzen für die Rossoneri. Laut «tuttosport» blickt Paris St. Germain mit Argusaugen auf den jungen Angreifer und könnte im kommenden Sommer eine Transferoffensive starten. Mit ihrem Interesse an Rafael Leão sind die Franzosen aber bei weitem nicht alleine. Auch namhafte Klubs aus der Premier League, darunter Chelsea und Manchester City, sollen den Nationalspieler auf der Liste haben.

Vertraglich ist Leão bis 2024 an Milan gebunden. Die Italiener möchten den Kontrakt verlängern. Ein Abgang im kommenden Sommer ist angeblich nur denkbar, wenn ein interessierter Verein die Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Mio. Euro aktiviert.

PSG hat im Übrigen noch einen anderen Spieler aus der Serie A im Fokus: Milan Skriniar von Inter Mailand steht auf der Wunschliste schon eine ganze Weile ganz weit oben.

psc 11 Oktober, 2022 13:28