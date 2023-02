Rafael Leao: Milan kommt nicht vom Fleck

Der AC Mailand möchte den Vertrag von Rafael Leao unbedingt vorzeitig und langfristig verlängern, tut sich mit seinem Vorhaben allerdings extrem schwer. Nicht gerade positiv wirkt die aktuelle sportliche Krise.

In den Vertragsverhandlungen zwischen Rafael Leao und dem AC Mailand geht nicht wirklich etwas voran. «Wir arbeiten jetzt an einem neuen Vertrag für Leao», sagt Direktor Paolo Maldini zwar bei «Sky Italia».

Er fügt aber auch an: «Wir sind am selben Punkt, es ist nicht der richtige Moment, um über eine Unterzeichnung nachzudenken.» Mit Leaos Entourage seien erst mal keine weiteren Treffen geplant, «aber es können natürlich sehr leicht Videocalls vereinbart werden», meint Maldini.

Wie es scheint wird bei Milan zunächst der Fokus auf das Sportliche gelegt, und da gibt es ziemlich etwas nachzuholen. In der Serie A haben die Rossoneri am Freitag zwar mit 1:0 gegen Torino gewonnen. Zuvor hatte Milan allerdings drei Spiele in Folge verloren und war ganze fünf sieglos geblieben.

Leaos Vertrag läuft noch bis 2024, Milan bemüht sich allerdings um eine Verlängerung. Der 23-Jährige wird von einer Reihe zahlungskräftiger Klubs ins Visier genommen.

aoe 11 Februar, 2023 17:34