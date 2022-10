Rafael Leão kann bei Milan zum Serie A-Bestverdiener aufsteigen

Die Verantwortlichen des AC Mailand haben sich in dieser Woche mit den Beratern von Torjäger Rafael Leão getroffen und wollen den Vertrag mit dem 23-Jährigen unbedingt verlängern. Dem Stürmer winkt ein Mega-Salär.

Nach Angaben von «90min.com» könnte Rafael Leão bei den Rossoneri sogar zum bestverdienenden Serie A-Spieler der Gegenwart aufsteigen – vor anderen Superstars wie Paul Pogba (29) oder Dusan Vlahovic (22) bei Ligakonkurrent Juventus. Milans Technischer Direktor Paolo Maldini hat zuletzt mehrfach betont, dass man zuversichtlich sei, den bis 2024 gültigen Kontrakt mit dem Topstürmer verlängern zu können. Und offenbar ist Leão in der Tat bereit, seine Zeit bei Milan fortzusetzen. An einen Abgang denkt er momentan nicht. Allerding sind weitere Gesprächs- und Verhandlungsrunden notwendig, damit der neue Vertrag in Stein gemeisselt werden kann.

psc 20 Oktober, 2022 12:21