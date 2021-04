Rote Karte für Ibrahimovic Missverständnis?

Der AC Mailand siegt am Samstag mit 3:1 bei Parma Calcio. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic wurde in der 60. Spielminute mit einer Roten Karte vom Platz gestellt.

Zlatan Ibrahimovic wurde wohl auf unglückliche Weise des Feldes verwiesen. Der Angreifer des AC Mailand schien von der Entscheidung des Schiedsrichters Fabio Maresca irritiert zu sein. Laut “Sky Sport Italia” könnte es sich um ein Missverständnis gehandelt haben.

Ibrahimovic sagte scheinbar nach einer Diskussion über ein Foul in einem sarkastischen Ton: “Ah, es ist Ihnen also egal, was ich sage? Das scheint seltsam…” Angeblich könnte der Unparteiische das “seltsam” (im italienischen: strano) als “bastardo” verstanden haben und den 39 Jahre alten Starspieler deshalb vom Platz gestellt haben. Ob der AC Mailand in Berufung geht, ist offen.

