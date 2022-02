Theo Hernandez nach Milan-Verlängerung: “Viele Klubs wollten mich”

Theo Hernandez verlängerte seinen Vertrag beim AC Mailand am Freitag langfristig. Wie er verrät, haben sich ihm zahlreiche Wechselmöglichkeiten geboten.

Theo Hernandez erklärt, dass ihm vor seiner Verlängerung beim AC Mailand andere Vereine Avancen gemacht haben. “Viele Klubs haben sich nach mir erkundigt, das stimmt. Ich habe aber immer daran gedacht, zu bleiben. Ich könnte nicht glücklicher sein: die Mannschaft, meine Freundin, das Kind, das bald zur Welt kommt”, sagte Hernandez im Rahmen seiner Vertragsverlängerung.

Der 24-Jährige dehnte am Freitag seinen Kontrakt in der italienischen Metropole langfristig bis 2026 aus. Gerüchte gab es in den letzten Wochen und Monaten vor allem um ein vermeintliches Interesse von Paris Saint-Germain, das eine Hernandez-Verpflichtung nach dessen Verlängerung nun erst recht vergessen kann.

aoe 12 Februar, 2022 12:18