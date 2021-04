UEFA ermittelt wegen Zlatan Ibrahimovic

Milan-Torjäger Zlatan Ibrahimovic droht möglicherweise eine lange Sperre. Die UEFA startet eine Untersuchung wegen seiner Verstrickungen mit einem Glücksspielunternehmen.

Ibrahimovics Firma Unknown AB ist mit zehn Prozent am Sportwettanbieter Bethard beteiligt. Sowohl die FIFA wie auch die UEFA verbieten ihren Spielern jedoch Beteiligungen an Glücksspielunternehmen. Der europäische Verband bestätigt am Montagabend, dass er eine Untersuchung startet. Im schlimmsten Fall könnte Ibrahimovic eine Busse von mehr als 100’000 Franken oder gar eine Sperre von bis zu drei Jahren drohen.

psc 26 April, 2021 18:59