Der Vater von Rafael Leão macht Milan-Fans grosse Hoffnung

Die Klubverantwortlichen zeigten sich in den letzten Wochen bereits optimistisch, dass der 23-Jährige ein neues Arbeitspapier unterzeichnen wird. Auch der Vater von Rafael Leão bestätigt dies nun mehr oder weniger. «Rafael hat einen Vertrag, der 2024 endet. Wir sind mit Milan in Gesprächen über einen neuen Deal. Bis dahin werden wir uns darum kümmern. Und zwar ohne Chelsea, Real Madrid oder Barça.»

Jenen Topvereinen wird grosses Interesse am Torjäger nachgesagt. Dieser scheint seine Zukunft aber weiterhin in der Serie A zu sehen. Sein Vater ergänzt: «Rafael liebt es in Italien zu leben.»

Alles in allem sind das sehr gute Voraussetzungen für die Unterschrift unter einen neuen Kontrakt. Wie lange Leão letztlich tatsächlich bei den Rossoneri bleiben wird, ist natürlich trotzdem offen.

Rafa Leão’s father tells Record: “Rafael has a contract that ends in 2024, we’re in talks about new deal with AC Milan. Until that date, we are dealing with all of that. Without Chelsea, Real Madrid, Barça, we are dealing with that”. 🚨🇵🇹 #ACMilan

“Rafael loves being in Italy”. pic.twitter.com/QIG8m9FIX2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2022