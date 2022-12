Vertragsverlängerung von Olivier Giroud steht vor Abschluss

Der französische Torjäger Olivier Giroud steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Milan.

Der 36-jährige Routinier spielt seine zweite Saison im Trikot der Rossoneri und ist für den italienischen Meister im Sturm nach wie vor Gold wert. In 19 Spielen für seinen Verein kommt er in der aktuellen Saison bereits wieder auf neun Tore und fünf Assits. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird Giroud in Kürze einen neuen Vertrag unterzeichnen. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus. Eine mündliche Einigung besteht sogar schon.

