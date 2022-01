Wahnsinns-Marke! Ibrahimovic zieht mit Cristiano Ronaldo gleich

Der FC Venedig ist bereits das 80. Team, gegen das Zlatan Ibrahimovic in den europäischen Top-5-Ligen getroffen hat: Seit 2000 ist der 40 Jahre alte Stürmer des AC Mailand nach Cristiano Ronaldo von Manchester United erst der zweite Spieler, der diesen Meilenstein erreicht hat.

80 – Venezia are the 80th different team against which Zlatan #Ibrahimovic has scored in the Big-5 European leagues: since 2000, the Swedish player became only the 2nd player to reach this milestone, after Cristiano Ronaldo (on December 30 v Burnley). Multiplicity.#VeneziaMilan pic.twitter.com/yUkJbAIxDH

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022