“Weltklasse”: Ibrahimovic erzielt 500. Tor auf Klubebene

Der AC Mailand siegte am Sonntag mit 4:0 gegen den FC Crotone. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic traf in der 30. und 64. Spielminute und knackte damit gleichzeitig die Marke von insgesamt 500 Toren, die er während seiner bisherigen Karriere für seine Klubs erzielt hat.

“Wenn man sieht, wie Ibra trainiert, können wir nicht überrascht sein, denn er ist ein Champion. Es ist schwierig, seine aktuelle Form zu halten, denn wenn er in Form war und angefangen hat, hat er fast immer zwei Tore geschossen, aber so ist er nun mal”, sagte Stefano Pioli, Cheftrainer des AC Mailand, nach der Partie gegenüber “Sky Sport Italia”. Milan-Legende Franco Baresi gratulierte dem 39 Jahre alten Schweden derweil via Twitter und schrieb: “Rekordmann Ibrahimovic. Weltklasse.”

500 – Zlatan #Ibrahimovic has scored his 500th goal with clubs, considering all competitions, including 82 for AC Milan – only with PSG (156) has he scored more goals. Giant.#SerieATIM #MilanCrotone pic.twitter.com/KrmwZItFdM

