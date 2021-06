Zlatan goes Hollywood: Ibrahimovic kriegt eigenen Kinofilm

Zlatan Ibrahimovic hat in seinem Leben und als Fussballer schon so einiges erlebt. Jetzt kriegt der 39-Jährige einen eigenen Kinofilm.

Dies bestätigt der schwedische Superstar von AC Mailand am Montag via Twitter höchstpersönlich. Einen Trailer zum Film, der den Namen “I am Zlatan” trägt, gibt es auch schon. Produziert wird er von einem schwedischen Unternehmen. Das Biopic kommt am 10. September in die schwedischen Kinos.

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

psc 28 Juni, 2021 15:36