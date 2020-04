Zlatan Ibrahimovic äussert sich zu seiner Zukunft

Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic bezieht Stellung zu seiner sportlichen Zukunft, lässt dabei aber viel Interpretationsspielraum.

Der 38-jährige Schwede weilt weiterhin in seiner Heimat und ist noch nicht nach Italien zurückgekehrt, wo immer noch unklar ist, ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Wie lange Ibrahimovic noch für die Rossoneri spielen wird, weiss er derzeit selbst nicht. “Ich habe einen Vertrag bei Milan und wir werden sehen, wie es endet, wenn es endet”, wird er von schwedischen Medien zitiert.

Noch sei keine Entscheidung gefallen, allerdings habe er immer gesagt, dass er so lange spielen werde, wie er kann. Daran habe sich nichts geändert. “Ich bin eine Person, die Leistung zeigen und etwas beitragen will. Wenn du zu einem Team gehörst, bringst du dich da voll ein”, ergänzt er.

Der Vertrag des Routiniers bei Milan endet eigentlich Ende Juni. Allerdings könnte dieser einige Wochen verlängert werden, falls die Saison in der Serie A später endet. Was mit Ibrahimovic in der kommenden Spielzeit geschieht, ist noch völlig offen.

psc 24 April, 2020 16:24