Zlatan: “Ich hatte mit 38 mehr Angebote als mit 28”

Zlatan Ibrahimovic wurde am Freitag offiziell als neuer Milan-Stürmer vorgestellt. Der schwedische Torjäger sprach über seine Ziele und weshalb er sich für das Angebot von den Rossoneri entschied.

Gleich eingangs machte der 38-jährige Routinier klar, dass es ihm nach Beendigung seines MLS-Abenteuers bei Los Angeles Galaxy nicht an Offerten mangelte: “Ich hatte jetzt mit 38 mehr Angebote als damals mit 28. Ich habe danach gesucht, was am meisten Adrenalin ausschüttet, um das Beste aus mir herauszukriegen.” Die Wahl von Zlatan fiel letztlich auf seinen früheren Verein Milan, mit dem er 2011 italienischer Meister wurde.

“Es war keine schwierige Entscheidung. 2012 ging ich ohne es zu wollen, aber die Situation war, wie sie war und es gab nichts daran zu ändern. Milan hat mir meine Freude am Fussball nach Barcelona zurückgegeben. Ich komme hierhin, um die Dinge zu verbessern”, führte der Torjäger aus.

Schliesslich erklärte der Superstar auch noch, weshalb er sich für die Rückennummer 21 entschied: “Ich habe die Nummer 21 ausgewählt, weil mein 13-Jähriger Sohn Maximilian sie auch trägt. Ich hatte Milan vorher eine Liste mit meinen Rückennummer-Wünschen gegeben, sie haben die 21 genommen. In den letzten drei Wochen habe ich alle Details mit den Klub-Verantwortlichen Boban und Maldini besprochen. Ich habe mehr mit ihnen geredet als mit meiner Frau in letzter Zeit.”

Milan steht in der Serie A-Tabelle nur auf Rang 11. Zlatan betonte, dass er einen sehr guten Austausch mit den Fans pflege und die Mannschaft vor allem auch für diese da sei. “Im Kollektiv will ich unsere Situation verbessern, persönlich möchte ich so viel Spass wie möglich haben und den Rasen spüren”, schloss der Stürmer die Pressekonferenz zu seiner Präsentation ab.

psc 3 Januar, 2020 11:28