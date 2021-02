Zlatan Ibrahimovic hat Botschaft nach Derby-Pleite

Torjäger Zlatan Ibrahimovic hat wie all seine Milan-Teamkollegen ein äusserst frustrierendes Derby della Madonnina hinter sich. Trotz der 0:3-Pleite gegen Inter geht sein Blick vor allem nach vorne.

“Wir haben viele Fehler gemacht, betont er in der TV-Show Striscia la Notizia, wo er bereits zum sechsten Mal den “Tapiro d’Oro” für einen peinlichen Auftritt in der vergangenen Woche erhielt. “Jetzt fokussiere ich mich auf die nächsten Spiele”, führt Ibrahimovic aus.

Der 39-jährige Milan-Torjäger ist überzeugt davon, dass sich die Mannschaft vom Rückschlag erholt. Er werde den Tapir ins nächste Spiele gehen, “vielleicht bringt er mir Glück”.

Am Donnerstag geht es für die Rossoneri in der Europa League weiter: Im Rückspiel des Sechzehntelfinals will sich Milan nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Roter Stern Belgrad durchsetzen.

psc 23 Februar, 2021 15:50