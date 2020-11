Ibrahimovic: Comeback in der Nationalmannschaft ist in Griffnähe

Das mögliche Comeback von Zlatan Ibrahimovic in der schwedischen Nationalmannschaft wird konkret: Der Milan-Stürmer traf sich mit Nationalcoach Janne Andersson.

In dieser Woche sagte der 39-jährige Torjäger öffentlich, dass er die Zeit in der Nationalmannschaft vermisst und öffnete damit im Hinblick auf die EM im kommenden Jahr die Tür für ein Comeback. Und im Verband ist man offenbar von der Idee angetan, Ibrahimovic erstmals seit der EM 2016 wieder im Trikot der Tre Kronor zu sehen.

Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson reiste am Donnerstag nach Mailand, um sich mit dem Stürmer zu treffen. “Nachdem sich Zlatan einer möglichen Rückkehr geöffnete hatte, dachte ich, dass es gut ist, ihn so schnell wie möglich zu treffen”, wird der Coach auf der offiziellen Webseite der Nationalmannschaft zitiert. Und weiter: “Das Treffen war sehr positiv. Wir haben uns geeinigt in den kommenden Monaten im Dialog zu bleiben.”

Die nächsten Länderspiele stehen im März des kommenden Jahres statt. Einiges deutet darauf hin, dass Ibrahimovic dann wieder dabei ist.

psc 27 November, 2020 10:00