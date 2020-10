Zlatan Ibrahimovic hat die Corona-Erkrankung überstanden

Zlatan Ibrahimovic hat das Coronavirus “besiegt”. Der Milan-Stürmer wurde negativ getestet.

Dies gibt sein Verein am Freitagabend bekannt. Der 39-Jährige hat die Quarantäne verlassen und ist ab sofort wieder einsatzbereit. Am 24. September machte Ibrahimovic publik, dass er das Virus in sich trägt. Ob und welche Symptome er während der Erkrankung verspürte, wurde nicht kommuniziert.

psc 9 Oktober, 2020 18:55