Zlatan Ibrahimovic droht das erzwungene Karriereende

Zlatan Ibrahimovic kann wegen einer neuerlichen Verletzung in dieser Saison möglicherweise nicht mehr spielen. Inzwischen rückt auch das Karriereende immer stärker in den Fokus.

Die aktuelle Saison ist für den 41-jährigen Schweden von vielen Verletzungen geprägt. Die Folgen einer Knieoperation hat Ibrahimovic inzwischen zwar überwunden, nach seinem Comeback im Februar und März tauchten andere Probleme auf. Aktuell plagt ihn eine Blessur an der Wade, die laut «Corriere della Sera» dazu führen könnte, dass der Torjäger in dieser Spielzeit nicht mehr aufläuft.

Insgesamt lief er für Milan in dieser Saison nur viermal auf. Dazu kommt ein Einsatz für die schwedische Nationalmannschaft. Aufgrund seiner Probleme ist eine Vertragsverlängerung bei den Rossoneri inzwischen offenbar kein Thema mehr. Ibrahimovic hat in der Vergangenheit zwar immer betont, dass er seine Karriere im Sommer nicht beenden möchte. Er fügte aber auch stets an, dass eine Voraussetzung dafür ist, dass sein Körper mitmacht. Dies scheint nicht mehr (immer) der Fall zu sein.

psc 24 April, 2023 14:42