Baldiger Rücktritt? Zlatan Ibrahimovic schockiert die Fans

Zlatan Ibrahimovic kehrte zu Beginn dieses Jahres zu Milan zurück und startete sofort durch. Bis zur Coronakrise. Vielleicht sieht man den Schweden sogar nie mehr auf Profiebene gegen den Fussball zu treten.

Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, erwägt der 38-jährige Altmeister nun nämlich auch den Rücktritt. Ibrahimovic hat Mailand während der Ausweitung der Coronakrise verlassen und ist in seine schwedische Heimat zurückgekehrt. Angeblich könnte er gleich da bleiben und im Sommer eine Trainerkarriere in Stockholm beginnen. Dort hat er sich Ende des letzten Jahres als Miteigentümer beim Erstligisten Hammarby IF eingekauft. Einen Trainerjob, beispielsweise im Nachwuchsbereich, würde Zlatan Ibrahimovic dort problemlos finden.

Das letzte Worte ist allerdings noch nicht gesprochen. Milan, wo der Torjäger bis Ende Juni unter Vertrag steht, würde den Vertrag gerne verlängern.

psc 26 März, 2020 13:58