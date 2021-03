Zlatan Ibrahimovic macht ein Geständnis: “Habe ein Problem…”

Zlatan Ibrahimovic ist nicht für seine Bescheidenheit bekannt. Jetzt macht der 39-jährige Schwede aber ein grosses Geständnis.

Dass der Torjäger äusserst ehrgeizig ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Tatsächlich hat Ibrahimovic in diesem Zusammenhang auch ein “Problem”, wie er in einem Interview im “Champions Journal” offenbart. “Ich habe ein Problem: Ich bin nie zufrieden”, gesteht der Angreifer ein.

Auch deshalb hat der Routinier, der vor kurzem sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft gab, bislang nicht ans Karriereende: “Ich bin 39 Jahre alt. Mit dem, was ich gemacht habe, müsste ich nicht mehr arbeiten und könnte ein grossartiges Leben haben. Aber da ist diese Leidenschaft für das, was ich tue. Ich will immer mehr.”

So ganz ohne einen seiner bekannten Sprüche kommt er auch in diesem Interview dann nicht aus: “Du kannst einen Löwen zähmen. Zlatan nicht. Er ist ein anderes Tier.”

psc 31 März, 2021 11:41