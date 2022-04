Also doch: Zlatan Ibrahimovic könnte nach Scudetto zurücktreten

Bislang macht Zlatan Ibrahimovic keine Anstalten, bald zurücktreten zu wollen. Möglicherweise ist es im Sommer aber doch soweit.

Der 40-Jährige steht vorerst noch bis Saisonende beim AC Mailand unter Vertrag. Milans Technischer Direktor Paolo Maldini betont, dass die Entscheidung über eine Verlängerung des Engagements alleine beim schwedischen Torjäger liegt. Dieser trifft weiterhin regelmässig, hat in dieser Saison aber auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Italienischen Medienberichten zufolge denkt Ibrahimovic sehr wohl über das Ende seiner Karriere nach dieser Saison nach. Milan hat in der Serie A und in der Coppa Italia noch zwei Titelchancen. Sollten die Rossoneri erfolgreich sein, könnte Altmeister Ibrahimovic den Zeitpunkt für das Ende seiner sehr langen und erfolgreichen Karriere vielleicht als passend erachten.

Mit der verpassten WM-Qualifikation mit Schweden fehlt ein Fixpunkt, der Ende des Jahres noch gewunken hätte.

psc 6 April, 2022 18:27