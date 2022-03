Zlatan Ibrahimovic ist bei Milan zu drastischer Gehaltsreduktion bereit

Torjäger Zlatan Ibrahimovic will seine Karriere offenbar bei Milan fortsetzen. Dafür ist er sogar zu einer drastischen Gehaltskürzung bereit.

Laut “Gazzetta dello Sport” stimmt der 40-jährige Stürmer zu, sein aktuelles Jahressalär von 7 auf 2 Mio. Euro zu reduzieren. Mit den Einsparungen könnte Milan den Kader um Ibrahimovic herum weiter verstärken. Das aktuelle Arbeitspapier läuft Ende Juni aus. In dieser Saison kämpft sich der schwedische Nationalspieler mit einigen Verletzungsproblemen, vor allem an der Achillessehne herum. Erst in dieser Woche hat er aber klargestellt, dass er noch lange nicht an einen Rücktritt denkt.

psc 24 März, 2022 13:17