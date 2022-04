Zlatan Ibrahimovic teast im Internet mit dem Rücktritt

“Ich entscheide, wann ich aufhöre. Genauso wie ich entscheide, dass der gelbe Ball dich treffen wird”, schreibt der 40-Jährige zu einem Video, das ihn bei einer Schussübung zeigt und bei dem ein gelber Ball die Kamera voll trifft. Wieder mal ein typischer Zlatan, ist man geneigt zu sagen…

Das Video von Ibrahimovic:

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 20, 2022