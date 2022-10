Zlatan Ibrahimovic über Karriere-Ende: «So weit sind wir noch nicht»

Der AC Mailand wird in diesem Jahr nicht mehr auf Zlatan Ibrahimovic setzen können. Über ein Karriereende denkt der gut gealterte Superstar ausserdem noch nicht nach.

Zlatan Ibrahimovic fasst trotz seiner schweren Verletzung keinen Gedanken an ein vorzeitiges Ende seiner Karriere. «Aufhören zu spielen? So weit sind wir noch nicht. Ich habe eine grosse Leidenschaft für mein Spiel», erklärt der Stürmer des AC Mailand «CNN». «Jetzt habe ich eine andere Situation mit meinem Alter und meinen Mannschaftskameraden, aber ich geniesse jeden Tag, denn ich glaube, wenn man mit dem Fussball aufhört, vermisst man ihn so sehr, dass man nicht bereuen möchte, dass man hätte weiterspielen sollen.»

Ende Mai dieses Jahres hatte sich Ibrahimovic einer Knieoperation unterzogen, bei der das vordere Kreuzband rekonstruiert worden war. Der Meniskus war ebenfalls betroffen. Seinen auslaufenden Vertrag hat Ibrahimovic trotz der langen Pause um ein Jahr verlängert.

Ibrahimovic, der im Oktober 41 Jahre jung geworden ist, weiter: «Ich möchte gesund sein, und solange ich auf diesem Niveau bin, werde ich weiterspielen, um zu sehen, wie weit ich gehen kann. Solange ich Ergebnisse erzielen kann, werde ich weiterspielen.» An dem Tag, an dem er langsamer werde, möchte er von seinem Mitspielern aber darüber informiert werden, so Ibrahimovic.

Nach seiner Operation hatte der Schwede viele schlaflose Nächte. Sechs Monate habe er jeden Tag Schmerzmittel genommen und in dieser Zeit kaum geschlafen. «Ich habe noch nie so viel gelitten, weder auf noch neben dem Spielfeld.»

aoe 29 Oktober, 2022 10:57