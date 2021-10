Zlatan Ibrahimovic über Milan-Zukunft: “Bin mir nicht sicher”

Die vertragliche Vereinbarung zwischen dem AC Mailand und Zlatan Ibrahimovic endet in rund einem halben Jahr. Was danach passiert, ist offen. Sicher scheint, dass der Superstar weitermachen möchte.

Zlatan Ibrahimovic ist offenbar noch nicht restlos davon überzeugt, seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand verlängern zu wollen. “Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen, was passiert”, erklärt der Stürmer gegenüber Frankreichs “Telefoot”. “Ich habe immer gesagt, dass ich so lange weitermachen will, wie ich kann. Wenn sie mich rausschmeissen würden und ich das Gefühl hätte, dass ich weitermachen könnte, würde ich das tun.”

Gerade in dieser Saison scheint allerdings deutlich zu werden, dass Ibrahimovic seinen 40 Lebensjahren, die er inzwischen erreicht hat, so langsam Tribut zollen muss. Erst fünf Pflichtspiele sind für den selbstbewussten Schweden dokumentiert. Zwei Tore und eine Vorlage zeigen aber auf, dass Ibrahimovic für die Rossoneri noch immer ein wichtiger Faktor sein kann.

Er versuche zu beweisen, dass 40 lediglich eine Zahl sei und er weiterhin das tun könne, was er liebe, hofft Ibrahimovic auf weitere Jahre im Spitzenfussball. Von sich überzeugt ist er wie eh und je. “Ich bin nicht überrascht von meinen Leistungen, ich bin der Beste. Ich kann nicht überrascht sein, wenn ich der Beste bin. Ich versuche, meinen Mitspielern zu helfen, besser zu werden.”

