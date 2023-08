Paredes will zur Roma: Verhandlungen mit PSG vor Abschluss

Leandro Paredes steht bei Paris Saint-Germain kurz vor dem Absprung. Den Argentinier soll es in die Serie A zur AS Rom ziehen.

In der vergangenen Saison spielte Leandro Paredes leihweise in der Serie A für Juventus. Nun wird es den Mittelfeldspieler mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Italien zurückziehen. Der 29-Jährige soll zur AS Rom wechseln wollen, die Roma aktuell finale Verhandlungen mit Paris Saint-Germain führen.

Bei PSG besitzt Paredes zwar noch einen bis 2024 laufenden Vertrag, aber keine Perspektive mehr. In der italienischen Hauptstadt winkt dem Weltmeister dafür ein Kontrakt bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison. Dahingehend sollen der Rechtsfuss und die Roma bereits eine Einigung erzielt haben.

adk 14 August, 2023 15:06