Atalanta lehnt Nottingham-Angebot für Remo Freuler ab

Nottingham Forest setzt seine Einkaufstour fort. Das nächste Objekt der Begierde ist Remo Freuler. Das erste Angebot für den Schweizer Nationalspieler soll Atalanta Bergamo aber abgelehnt haben.

Nottingham Forest ist offenbar mit seinem ersten Angebot für Remo Freuler (30) zurückgewiesen worden. Der Aufsteiger in die Premier League hat laut dem Transferexperten Gianluca Di Marzio bei Atalanta Bergamo eine Offerte über eine einjährige Leihe plus Kaufverpflichtung über zehn Millionen Euro bei Klassenerhalt deponiert. Die Italiener haben allerdings abgelehnt.

Nottingham soll sehr stark an Freuler interessiert sein, es bestehen laufende Kontakte zwischen den involvierten Parteien. Der Schweizer Nationalspieler überragte in der vergangenen Saison mit zwei Toren in insgesamt 43 Einsätzen im Trikot der Nerazzurri.

Freuler spielt bereits seit Januar 2016 in Bergamo und hat seinen Vertrag erst im Mai dieses Jahres bis 2025 verlängert. Nottingham muss sich aufgrund von Freulers hohem Ansehen in Bergamo weiter strecken, um einen Transfer abwickeln zu können.

aoe 6 August, 2022 16:56