Nationalspieler Remo Freuler übt harte Kritik

Remo Freuler ist über den Terminplan mit der Nationalmannschaft alles andere als glücklich.

Die Schweiz trifft in den kommenden sieben Tagen auf Kroatien, Spanien und Deutschland. Die UEFA hielt an der Nations League fest und bot den Mannschaften sogar noch zusätzliche Slots für Testspiele. Atalanta-Legionär Remo Freuler, der auch in der Nati eine wichtige Rolle einnimmt, ist darüber nicht glücklich, wie er beim Zusammenzug gegenüber “Blick” erklärt: “Ich bin gar nicht damit einverstanden, dass wir jetzt drei Spiele haben in zehn Tagen und nächsten Monat dasselbe. Und im Februar oder März nochmals. In dieser Zeit wäre das nicht nötig gewesen. Jetzt, wo man die Nations League hat und auch national viele Spiele bestreitet. Nur schon die Reiserei mit den Mannschaften, die um die ganze Welt fliegen, ist Grund genug für leise Kritik.”

Dass die Schweiz beim Auswärtsspiel in Spanien ausgerechnet im Hotspot Madrid spielen wird, habe auch einen faden Beigeschmack, führt der 28-Jährige aus: “Ich habe das auch gelesen, wie schlimm Madrid betroffen ist. Wir reisen aber in kleinem Kreis und haben keinen Kontakt. Aber es wäre sicher möglich gewesen, das Spiel an einem anderen Ort auszutragen.”

Immerhin hat sich für Freuler im früheren Corona-Hotspot Bergamo die Lage mittlerweile sichtlich beruhigt: “Seit dem Restart hatten wir keine Probleme. Letzte Woche hatten wir einen kleinen Fall, einer ist schwach positiv getestet worden, der anderntags bereits wieder negativ war.” Der Saisonauftakt im Klub ist dem Mittelfeldprofi mit drei Siegen in den ersten drei Ligaspielen perfekt gelungen.

psc 6 Oktober, 2020 10:01