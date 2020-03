Coronavirus: Geisterspiele in der Serie A

Die Serie A setzt den Spielbetrieb am kommenden Wochenende wohl fort – allerdings hinter verschlossenen Türen.

An einem Meeting zwischen den Ligaverantwortlichen und dem italienischen Sportminister Vincenzo Spadafora wurde entschieden, dass die Partien in Italien durchgeführt werden – allerdings ohne Zuschauer. Die Klubs müssen also in näherer Zukunft mit unliebsamen Geisterspielen, ohne Zuschauereinnamen, Vorlieb nehmen.

Am vergangenen Wochenende wurden diverse Spiele verschoben. Allerdings wurde die Situation je nach Region unterschiedlich behandelt. Dies brachte den Verantwortlichen einige Kritik ein.

psc 4 März, 2020 15:35