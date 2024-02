Milan erhält Boost bei den Bemühungen um Joshua Zirkzee

Der AC Mailand erhält bei seinen Bemühungen um einen Transfer von Joshua Zirkzee im Sommer einen grossen Push.

Laut "Gazzetta dello Sport" möchte der niederländische Angreifer, der in dieser Saison starke Leistungen für Bologna zeigt, in der Serie A verbleiben. Dies ist eine schlechte Nachricht für Manchester United, das sich ebenfalls intensiv um ihn bemühen soll - aber eben eine gute für Milan. Ein Zirkzee-Transfer wird für die Rossoneri dennoch kompliziert: Der FC Bayern verfügt über eine Rückkaufoption und eine Weiterverkaufsbeteiligung. Milan muss also nicht nur mit Bologna, sondern auch mit dem deutschen Rekordmeister verhandeln.

Zudem müsste natürlich Zirkzee vom Wechsel nach Mailand überzeugt werden. Dort soll er als Nachfolger von Olivier Giroud aufgebaut werden. Derzeit steht Zirkzee in Bologna bis 2026 unter Vertrag.

psc 21 Februar, 2024 15:50