Exklusiv: Nedim Bajrami drängt auf Fiorentina-Wechsel im Winter

Nedim Bajrami will zum AC Florenz – und der AC Florenz will Nedim Bajrami. Es gibt klare interne Bekenntnisse zueinander. Im Winter oder spätestens kommenden Sommer soll Verpasstes nachgeholt werden.

Mit am Deadline Day geplatzten Transfers könnten ganze Enzyklopädien zu Papier gebracht werden. Die Story um Nedim Bajrami ist eine davon. Der gebürtige Stadtzürcher stand in diesem Sommer unmittelbar vor dem Wechsel zum AC Florenz. Nach 4-4-2.ch-Informationen war mit den toskanischen Entscheidungsträgern alles für einen Wechsel vorbereitet, der Mittelfeldprofi hatte sogar schon den Medizincheck absolviert.

Trainer Vincenzo Italiano ist ausgesprochen grosser Bajrami-Fan und wollte den 23-Jährigen unbedingt in seinem Team haben. Und auch von Spielerseite her war die Absicht erklärt worden, künftig für die Fiorentina spielen zu wollen. Der FC Empoli legte in Person von Präsident Fabrizio Corsi jedoch sein Wechselveto ein. Der Bajrami-Deal platzte also auf der Zielgeraden, und das zwei Stunden vor Transferschluss!

FC Empoli verweigerte die Freigabe von Nedim Bajrami

Empoli hatte sich letztendlich aus zwei Gründen geweigert, dem früheren GC-Profi die Freigabe zu erteilen. Nach Mattia Viti und Samuele Ricci sollte nicht noch ein weiterer Topspieler abgegeben werden. Zudem hatte Empoli schlicht keinen Ersatz für Bajrami gefunden, der als einer der aufstrebenden Serie-A-Akteure gilt.

In Empoli hatte der albanische Nationalspieler vor Kurzem wieder Hoffnung entfacht, dass er vielleicht doch langfristig bleiben und seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängern könnte. «Gerüchte sind Teil dieses Spiels. Ich möchte betonen, dass ich froh bin, in Empoli geblieben zu sein», sagte Bajrami der Zeitung «La Nazione». «Ich fühle mich diesem Verein und diesem Umfeld sehr verbunden und möchte, was Tore und Vorlagen angeht, mein Bestes für die Mannschaft geben.»

Nedim Bajrami wünscht sich Fiorentina-Wechsel im Januar

Diese Worte dürfen aber keinesfalls als Treuebekenntnis verstanden, sondern eher den inzwischen typischen Phrasen zugeordnet werden. 4-4-2.ch weiss: Bajrami hat nach wie vor den grossen Wunsch, sich der Fiorentina anzuschliessen – und arbeitet mit seinem Berater Fali Ramadani an einem Wintertransfer. Im Team Bajrami hofft man nach jetzigem Stand, dass der Transfer zum Lokalrivalen mit einem halben Jahr Verspätung klappt.

aoe 26 Oktober, 2022 12:47