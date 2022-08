Fiorentina möchte Nedim Bajrami verpflichten

Nedim Bajrami bietet sich offenbar die Gelegenheit, innerhalb der Serie A zu wechseln. Der AC Florenz soll grosses Interesse an der Verpflichtung des ehemaligen GC-Spielers signalisieren.

Nedim Bajrami steht konkret im Fokus des AC Florenz. Laut “Sky Italia” möchte der dort tätige Trainer Vincenzo Italiano einen Transfer vorantreiben. Möglicherweise wird Mittelfeldspieler Szymon Zurkowski (24) in das avisierte Geschäft eingebunden. Der Pole spielte vergangene Saison auf Leihbasis für Bajramis FC Empoli.

Seit dem Sommer 2019 spielt Bajrami in Italien, damals kam er zunächst auf Leihbasis vom Grasshopper Club Zürich nach Empoli. Bajrami hat seitdem eine hervorragende Entwicklung genommen, hatte erst wesentlichen Anteil am Aufstieg in die Serie A und steuerte in der vergangenen Saison dann starke 13 direkte Torbeteiligungen bei.

Bajrami stammt gebürtig aus Zürich und ist siebenfacher albanischer Nationalspieler. Seine gesamte Fussballerjugend verbrachte der 23-Jährige bei GC, konnte dort den Durchbruch im Profibetrieb allerdings nicht erreichen.

aoe 13 August, 2022 11:47