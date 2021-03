Kevin Rüegg droht U21-EM zu verpassen

U21-Nati-Captain Kevin Rüegg droht das Turnier, das bereits in zwei Wochen beginnt, zu verpassen.

Der Legionär von Hellas Verona leidet an einer Verletzung am Sprunggelenk. Bereits seit sechs Wochen ist Rüegg deshalb zum Zuschauen verdammt. Ob die Zeit bis zum Start der Vorrunde gegen England am 25. März reicht, ist ungewiss. U21-Nationalcoach Mauro Lustrinelli sagt zur Verfügbarkeit von Rüegg gegenüber “Blick”: “Kevin ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Wir hoffen natürlich alle, dass er dabei sein wird. Aber es wird sicher ganz knapp.”

Der frühere FCZ-Verteidiger ist ein absoluter Leader der Mannschaft. In dieser Saison wurde er bereits mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen.

psc 10 März, 2021 15:26