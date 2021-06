Aleksandar Kolarov bleibt für halbes Gehalt bei Inter

Inter Mailand und Linksverteidiger Aleksandar Kolarov sind sich über eine Vertragsverlängerung einig.

Italienischen Medienberichten zufolge wird der 35-jährige Serbe seinen Ende Juni auslaufenden Kontrakt nochmals um ein Jahr verlängern. Dabei nimmt Kolarov offenbar eine Halbierung seines aktuellen Salärs in Kauf. Bologna mit Trainer Sinisa Mihahjlovic zeigte Interesse an einem Engagement des Routiniers, doch dieser will für eine weitere Saison beim amtierenden italienischen Meister spielen, wo er in der vergangenen Spielzeit (auch verletzungsbedingt) nur zu elf Pflichtspieleinsätzen kam.

psc 29 Juni, 2021 15:32