Alexis Sanchez könnte Inter Mailand noch Probleme machen

Inter Mailand braucht frisches Geld, um die Transferpläne in diesem Sommer verwirklichen zu können. Alexis Sanchez soll unbedingt von der Gehaltsliste gestrichen werden, macht im Moment aber keine ernsthaften Anstalten, den Verein zu verlassen.

Alexis Sanchez lässt sich in seinem auferlegten Vorhaben, Inter Mailand in den nächsten Wochen zu verlassen, nicht unter Druck setzen. Wie das Portal “Calciomercato.com” berichtet, ist dem 33-Jährigen schon vor längerer Zeit mitgeteilt worden, dass er keine Rolle mehr in den Planungen der Nerazzurri und seinen Dienst doch bitte so schnell wie möglich quittieren soll.

Alexis Sanchez und sein Management sind darüber schon vor Wochen informiert worden, es mangelt jedoch an attraktiven Angeboten. Das, was bisher eingegangen ist, Anfragen aus der Türkei und Japan, ist für den Chilenen nicht wirklich interessant. Die Beziehung zwischen Inter und Alexis Sanchez wird als “nicht gerade entspannt” beschrieben.

Der Mailänder Grossverdiener soll aktuell keine Anstalten machen, seinen Wechsel beschleunigen zu wollen. Ob sich da schon bald Ärger einstellt? Schliesslich will Inter Paulo Dybala verpflichten und am liebsten auch noch Romelu Lukaku zurückholen – dafür soll unter anderem Alexis Sanchez’ Topgehalt eingespart werden.

aoe 4 Juni, 2022 14:54