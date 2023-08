Arnautovic über Inter-Rückkehr: "Ich habe an Charakter gewonnen"

Marko Arnautovic ist nach 13 Jahren zurück bei Inter Mailand. Der österreichische Nationalspieler ist "überglücklich" - und mittlerweile gereift.

Der FC Bologna gibt Marko Arnautovic zunächst leihweise an Inter Mailand ab. Allerdings besitzen die Nerazzurri eine Kaufpflicht, die unter gewissen Voraussetzungen greift. Die Höhe dürfte bei rund 10 Mio. Euro liegen. Für den Österreicher ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, bereits von 2009 bis 2010 stürmte er im San Siro. "Ich bin überglücklich: Für mich ist es eine grosse Ehre, wieder für Inter zu spielen. Als ich vor dreizehn Jahren hier war, war ich eher ein Fan als ein Spieler, aber jetzt bin ich hier, um der Mannschaft zu helfen und zu gewinnen", so der 34-Jährige.

In all den Jahren ist Arnautovic vor allem gereift. "Sehr viel" habe sich seither verändert, "denn der Typ damals war ein Hitzkopf und hat nicht so viel über Fussball nachgedacht. Jetzt ist alles anders, ich habe eine Familie und bin ruhiger geworden. Ich bin älter geworden und habe an Charakter gewonnen - ich hoffe, dass alles gut geht", sagt der Angreifer.

adk 17 August, 2023 14:56