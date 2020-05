Barça: Für Lautaro Martinez dürfen nur 3 Spieler nicht gehen

Der FC Barcelona würde sich von nahezu jedem Spieler in seinem Team trennen, damit Lautaro Martinez im Sommer den Weg ins Camp Nou findet.

Der argentinische Inter-Stürmer steht im Fokus der Katalanen und soll im Sommer unbedingt unter Vertrag genommen werden. Laut “Goal” und “Spox” sind mit Kapitän Lionel Messi, Jungstar Frenkie de Jong und Goalie Marc-André ter Stegen nur drei Spieler wirklich safe. Alle anderen würde Barça unter Umständen für Lautaro Martinez tauschen oder sich zumindest Angebote anhören!

Auch die französischen Weltmeister Ousmane Dembélé und Antoine Griezmann könnten also unter Umständen den Klub wechseln, wobei fraglich ist, ob sie Barça verlassen möchten. Auch bei anderen Profis stellt sich diese Frage.

Der La Liga-Klub ist dringend auf Transfereinnahmen angewiesen, um die Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro für Martinez aktivieren zu können. Alternativ müssten Spieler in einem Tauschgeschäft an die Nerazzurri abgegeben werden. Dieses Szenario erscheint derzeit sehr realistisch.

psc 25 Mai, 2020 19:19