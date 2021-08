Berater von Lautaro Martinez bestätigt Verbleib bei Inter

Der argentinische Angreifer Lautaro Martinez wurde zuletzt wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Arsenal wurde als Interessent genannt. Der 23-Jährige hat aber nicht die Absicht, einen Transfer zu tätigen.

Berater Alejandro Camaño bestätigt gegenüber “FCInternews.it”, dass Martinez diese Saison bei den Nerazzurri bestreiten möchte: “Lautaro will bei Inter bleiben. Er glaubt an das Nerazzurri-Projekt und will einen weiteren Scudetto gewinnen. Wir werden alles tun, um bei den Nerazzurri zu bleiben.”

Die Transfergerüchte kamen auch wegen der finanziellen Probleme von Inter auf. Grundsätzlich steht Martinez noch bis 2023 unter Vertrag. Am Mittwoch will die Klubleitung über einen neuen Vertrag sprechen.

