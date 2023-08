Bologna lehnt Inter-Angebot für Arnautovic ab

Marko Arnautovic hat ein Angebot von Inter Mailand und will den Wechsel vollziehen. Problem nur: Der FC Bologna spielt bei dem Vorhaben bislang nicht mit.

Für Marko Arnautovic wäre es nur zu schön, an die Wirkungsstätte zurückzukehren, an der bereits 2009/10 gewirkt hatte: bei Inter Mailand. "Bologna hat uns da versprochen, dass sie einen Transfer in Betracht ziehen, wenn ein Angebot eines Top-Klubs eingeht und Marko gehen will. Dieses Angebot ist jetzt bei uns eingegangen", verkündete Danijel Arnautovic, Bruder und Berater des österreichischen Nationalspielers, jüngst gegenüber der Redaktion des Transferexperten Gianluca Di Marzio.

Es soll sich um kein geringeres Angebot als das von Inter handeln. Doch laut der Zeitung "La Repubblica" sträubt sich der FC Bologna bis dato gegen eine Freigabe von Arnautovic. Inter soll 8 Mio. Euro geboten haben, Bologna für den 34-jährigen Angreifer aber 12 Mio. Euro fordern. Nun wollen die Mailänder wohl nachbessern, damit Arnautovic bald an alter Wirkungsstätte stürmen kann.

adk 13 August, 2023 11:41