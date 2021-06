Dänemarks Teamarzt Martin Boesen hat einen entsprechenden Eingriff vorgenommen und dem Inter-Profi einen ICD-Herzschrittmacher eingesetzt. Bei künftigen Herzrhythmusstörungen würde dieser eingreifen. Ein ähnliches Gerät hat bereits Niederlands Nationalspieler Daley Blind eingebaut. Eriksen konnte das Kopenhager Spital am Freitag verlassen und hat auch das Nationalteam Dänemarks besucht. Er bedankt sich noch einmal für die zahlreichen Genesungswünsche aus der ganzen Welt.

Unklar ist, wie es für den 29-jährigen bezüglich Profisport weitergeht. Bei Inter Mailand steht er noch bis 2024 unter Vertrag. Laut einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” ist es Personen mit einem Defibrillator in Italien aber untersagt, Kontaktsport zu betreiben. Demnach sei das Risiko, dass dieser beispielsweise bei einem Ellbogenschlag zerbrechen könnte, zu gross. Ob Eriksen das Fussballspielen in Italien tatsächlich untersagt wird, steht aber noch nicht fest.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021