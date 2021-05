Drei Premier-League-Klubs hinterlegen Interesse an Martinez

Bei Inter ist der aktuelle Arbeitsvertrag von Lautaro Martinez noch bis 2023 datiert. Und dennoch gibt es zahlreiche Spekulationen, die ihn mit einem Abgang in Verbindung bringen. Zuletzt sagte der Argentinier bei “Sky Sport Italia” noch: “Ich bin sehr glücklich bei Inter und plane nicht, den Verein zu verlassen.”

Doch offenbar könnte Inter ein Verkauf doch schmackhaft gemacht werden. Die Mailänder sollen nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben und könnten deshalb den Erlös eines Martinez-Transfer dafür nutzen, um die Klubbilanz zu stabilisieren.

Demnach könnte der Angreifer laut “90min” für unter 80 Millionen Euro zu haben sein, weshalb mit Manchester City, Chelsea und Liverpool drei Vereine aus der Premier League Inter darum gebeten haben sollen, informiert zu werden, sofern Martinez verkauft werden sollte.

Excl: #ManCity, #Chelsea and #Liverpool have asked #Inter to keep them informed of Lautaro Martinez's situation. He could be available for less than £70m, owing to Inter's huge financial problems.[@90min_Football]https://t.co/fo7dCBCXDJ

— Toby Cudworth (@Toby_Cudworth) May 12, 2021