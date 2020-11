Eriksen? Conte: “Entscheidungen zum Wohle Inters und nicht des Spielers”

Christian Eriksen ist bei Inter Mailand nur Reservist und machte seinen Unmut darüber bereits deutlich. Inter-Coach Antonio Conte versucht, die Situation des Dänen zu erklären.

In bislang sieben Pflichtspieleinsätzen dieser Saison kam Christian Eriksen unter Antonio Conte erst zu 301 Spielminuten. Elf Monate nach seiner Ankunft von Tottenham wird der Spielgestalter schon wieder mit einem Abgang von Inter Mailand in Verbindung gebracht. “Das ist nicht das, wovon ich geträumt habe”, sagte er kürzlich gegenüber dem dänischen TV-Sender “TV2”.

Conte setzt bislang kaum auf den Dänen, erklärte gegenüber italienischen Medien: “Alle Entscheidungen, die ich treffe, sind immer und ausschliesslich zum Wohle von Inter und nicht zum Wohle des einzelnen Spielers.” Weiter betonte der Italiener: “Die Akteure müssen einer Idee folgen und in einem Projekt funktionsfähig sein, um auf nationaler und internationaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein.” Scheinbar sieht Conte dies in Eriksen nicht. Ein Abgang des 28-Jährigen im Winter könnte eine Option sein. Neben einem Transfer in die Bundesliga wird der Offensivspieler unter anderem mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

adk 15 November, 2020 11:10