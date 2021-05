Grundsätzlich einig: Hakimi vor PSG-Wechsel

Nach einem Jahr in Diensten von Inter Mailand wird Achraf Hakimi schon wieder weiterziehen. Sein Wechsel zu Paris Saint-Germain soll unmittelbar bevorstehen.

Paris Saint-Germain und Inter Mailand stehen kurz bevor, sich wegen des Transfers von Achraf Hakimi zu einigen. Das berichten verschiedene Medien in Frankreich, darunter “RMC Sport”, übereinstimmend. Hakimi habe bereits grundsätzliche Einigung mit PSG erzielt, das Projekt an der Seine überzeuge ihn.

Inter ist in Italien der am höchsten verschuldete Klub. Die Corona-Pandemie verschlimmerte die finanzielle Situation der Nerazzurri noch mal um ein Vielfaches. Der amtierende Meister sitzt auf einem Schuldenberg von knapp über 630 Millionen Euro und ist in diesem Sommer auf Verkäufe angewiesen.

Weil Inter sein Tafelsilber verkaufen muss, suchte bereits Meistertrainer Antonio Conte das Weite. Der Hakimi-Transfer soll rund 60 Millionen Euro einbringen. Ist der Transfer des 22-Jährigen unter Dach und Fach, würden der ebenfalls interessierte FC Bayern sowie der FC Chelsea leer ausgehen.

aoe 29 Mai, 2021 14:13