Hakimi erteilt Wechselgerüchten deutliche Absage

Achraf Hakimi verfolgt keinerlei Absichten, Inter Mailand ein Jahr nach seiner Ankunft schon wieder zu verlassen. Dies machte der Marokkaner am Sonntag während der Partie von Inter gegen Udinese klar. Beim Jubel zeigte der Defensivspieler erst aufs Vereinswappen der ‘Nerazzurri’, ehe er per Geste deutlich machte: Ich bleibe hier.

Achraf Hakimi makes it clear. He wants to stay at Inter – despite rumours about Bayern and Arsenal, he’s not planning to leave the club this summer. 🔵🇲🇦 #Hakimi #transfers [📸 @dazn_it] pic.twitter.com/gSN6D9VlF9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2021