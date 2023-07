Inter tauscht sich wegen Lukaku erneut mit Chelsea aus

Inter Mailand plant in dieser Woche neuerliche Gespräche mit Chelsea. Dabei geht es um einen permanenten Wechsel von Torjäger Romelu Lukaku.

Der 30-jährige Belgier möchte unbedingt bei den Nerazzurri bleiben. Und auch Inter würde gerne weiterhin auf die Dienste von Lukaku zählen. Allerdings stellt sich die Frage der Finanzierung. Der Angreifer ist noch bis 2026 an Chelsea gebunden und angesichts der grossen Summe (113 Mio. Euro), die vor zwei Jahren investiert wurde, wollen die Londoner den Stürmer nicht einfach so an Inter abgeben.

Tatsächlich hat der Marktwert Lukakus inzwischen deutlich abgenommen. Laut "Corriere dello Sport" schwebt Chelsea eine Ablöse zwischen 35 und 40 Mio. Euro vor. Inter will angeblich nicht mehr als 30 Mio. Euro zahlen. Immerhin konnte durch den 18 Mio. Euro-Verkauf von Marcelo Brozovic nach Saudi-Arabien ein Teil der erforderlichen Summe eingenommen werden. Möglicherweise wird auch eine Leihe mit anschliessender Kaufpflicht vereinbart.

psc 4 Juli, 2023 17:35