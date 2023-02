Inter hat Entscheidung um Zukunft von Romelu Lukaku getroffen

Inter Mailand möchte auch in der kommenden Saison auf seinen Torjäger Romelu Lukaku zählen.

Der 29-jährige Belgier ist in dieser Saison von Chelsea an die Nerazzurri ausgeliehen. Und die Mailänder möchten Lukaku offenbar für eine weitere Saison ausleihen. Laut «Gazzetta dello Sport» werden sich die Verantwortlichen der beiden Vereine bezüglich eines weiteren Leihgeschäfts Mitte März austauschen. Inter spekuliert auf eine günstigere Leihe. Für die aktuelle Saison zahlen sie den Londonern 8 Mio. Euro plus bis zu 3 Mio. Euro Boni. Angeblich versucht der Serie A-Verein die Summe für die kommende Spielzeit ungefähr zu halbieren.

Lukaku, der in dieser Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, ist noch bis 2026 an Chelsea gebunden, spielt in den unmittelbaren Plänen der Blues aber auch für die nächste Saison keine zentrale Rolle.

